Pavarese | Mi auguro che Osimhen resti al Napoli tutti avevano previsto un piano B che…

(Di giovedì 1 agosto 2024): ”Questione? Sono convinto cheunB che magari porterà alla permanenza del calciatore, magari con una diminuzione del contratto con la clausola rescissoria abbassata. Da tifoso miche Victor” Gigi Paverese, ex direttore sportivo del, ha partecipato a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.