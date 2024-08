Osimhen Assente nelle Amichevoli del Napoli | Preparazione o Strategia di Mercato?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Victornon gioca ledel: condizione fisica odietro l’assenza. Ildi Antonio Conte ha superato il Brest per 1-0 nella quarta amichevole pre-campionato a Castel di Sangro. Tuttavia, l’assenza di Victorcontinua a far discutere. Il capocannoniere della scorsa stagione non è sceso in campo, alimentando dubbi e speculazioni sul suo futuro.ancora out: La versione ufficiale Giovanni Manna, direttore sportivo del, ha provato a chiarire la situazione ai microfoni di Radio Crc: “In questo momento siamo concentrati a quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore del, in questo momento un po’ in ritardo di condizione.