Non credo in un anno di transizione I dorici possono vincere subito

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Nonche per l’Ancona sarà undi, ipuntare ail campionato": parola di Marco Alessandrini, esperto tecnico (tra le altre ex Ancona) e profondo conoscitore del calcio marchigiano, che analizza a 360 gradi la situazione partendo dal baratro fino ad arrivare ad oggi: "Nessuno si sarebbe aspettato la non iscrizione dell’Ancona, ma le istituzioni e la volontà di ricominciare con il calcio hfatto la differenza. Ora c’è entusiasmo, tutti si augurano che questo progetto abbia continuità: penso che ci siano le condizioni per tornare a fare calcio in città, anche se le difficoltà non mancher. Bisogna procedere una passo alla volta e superare tutti i momenti difficili che si incontrer, ma l’aiuto della città è già importante".