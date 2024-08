Nel fango bario e alluminio | il nostro esposto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) I fanghi dell’alluvione contenevano metalli concentrazioni di. È in funzione di ciò che, dopo aver commissionato privatamente campionamenti e analisi dei fanghi, nella giornata di martedì i residenti delle case popolari di via Ponte Romano, rappresentati dalla referente dell’omonimo comitato, Mia Arena, hanno presentato unal commissariato di polizia di Faenza destinato alla Procura della Repubblica. Un"firmato da tutti e quattordici gli affidatari alla presenza di un avvocato", come specifica Arena. Quei fanghi fluviali infatti investirono i condomini degli alloggi popolari durante l’alluvione del maggio 2023 e "non furono rimossi subito, ma rimasero nei mesi seguenti nelle parti comuni dei civici 20 e 21" di proprietà del comune e gestiti da Acer.