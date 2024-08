Minaccia di morte i genitori dell’ex compagna arrestato a Fondi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1° agosto 2024 – I Poliziotti del Commissariato di P.S. di, lo scorso 30 luglio, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a carico di un uomo, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, minacce. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica dopo che a carico del medesimo soggetto, così come previsto dalla legge, erano state adottate misure cautelari meno afflittive, puntualmente violate, quasi a sfidare l’A.G. e la P.G. procedenti, con un atteggiamento di spavalderia, senza freni inibitori nei confronti dei familiari vittime delle condotte vessatorie agite dal presunto responsabile dei fatti. Infatti, la P.G.