Lugo sud espropri per la cassa di espansione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Continuano i lavori di messa in sicurezza idraulica del quartiere diSud, che presto potrà contare su una nuovadi. Mentre stanno per essere ultimati gli interventi legati al secondo e terzo stralcio del cantiere legato alla sistemazione dello scolo Canaletta tramite la realizzazione di un manufatto di carico e scarico delle acque e al rinforzo di via Madonna delle Stuoie, nel tratto in fregio alla futuradiprocede il percorso di realizzazione di quest’ultima. La proceduraativa dell’area, che si trova a sud di via San Giorgio, per un totale di poco più di 7 ettari, è stata avviata in concomitanza all’approvazione del progetto, ratificato dalla giunta comunale che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera fissando in 920.446 euro la somma predisposta "per l’acquisizione delle aree in oggetto".