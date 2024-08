L’ex assessore Simonella | Il nostro bilancio disastroso? Stanno prosciugando i conti per fare eventi e festicciole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Pierfrancesco Curzi Ida, l’attualeZinni ha usato il termine ‘’ per definire ilereditato sostanzialmente da lei. Come replica? "Con i dati. La giunta precedente ha raccolto circa 100 milioni di risorse a fondo perduto, prevalentemente su bandi vinti. Un’ottantina li riceve in dote Zinni, aspettiamo che li cali a terra. Abbiamo lasciato le partecipate in ottima salute, con utili a riserva per investimenti. In un anno l’attuale giunta ha ‘prelevato’ un paio di milioni dalle riserve per destinarle a spesa immediata, per glisoprattutto. Oggi la società che gestisce i parcheggi si accolla centinaia di migliaia di costi per gliin città, con la sostanua autili, eppure il Comune aumenterà le tariffe della sosta. Ognuno giudichi queste azioni secondo il criterio del buon padre di famiglia".