Le aziende del vino del sud al collasso a causa della siccità | Se lo Stato non ci aiuta cediamo ai grandi gruppi del fotovoltaico

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il gran caldo non lascia, e non lascerà, l'Italia meridionale. E non è una bella notizia. Nella settimana in cui anche nella Parigi dei Giochi Olimpici gli effetticrisi climatica sono evidenti a tutti, con un'ondata di calore eccezionale che ha portato la colonnina di mercurio a 40 gradi, in agricoltura i problemi si fanno sentire in modo ancor più pesante, man mano che passano i giorni. Il Meridione d'Italia, in particolare, è giunto quasi al limite. A farne le spese sono ledel settore primario. Nel sondaggio pre-vendemmiale del Tre Bicchieri, pubblicato a metà luglio, avevamo sottolineato le caratteristiche di un un'annata vitivinicola che, per fortuna, non presenta i rischi di fitopatie di un terribile 2023 ma che ha nella carenza idrica il principale elemento di criticità.