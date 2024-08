Lavori in corso sulla statale a Civitanova | Sacrificati parcheggi sul lungomare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Ilnord ha sempre lamentato la carenza di, lacuna che penalizza in modo pesante l’accoglienza dei turisti pendolari che nella zona sono storicamente numerosi. In questo inizio di agosto, il clou della stagione, il Comune ha trovato la soluzione giusta per ridimensionare la portata del problema e il modo è quantomeno singolare: autorizzando l’avvio deiper la fibra ottica, cosa che in concreto significa “cancellare” decine e decine di posti macchina lungo la16, a ridosso della spiaggia. Immediata la reazione dei balneari e soprattutto di Mario Montecchiari, titolare dello storico chalet “La Sirenetta” , dove notevole è la presenza degli umbri.