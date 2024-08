La BBC non ha mai dato la notizia falsa del medico personale di Zelensky che ha chiesto asilo politico in Francia

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il 24 luglio 2024 su Facebook è stato pubblicato il video di un presunto servizio della BBC. L’emittente britannica avrebbelasecondo cui l’«endocrinologo» del presidente ucraino Volodymyrnon sarebbe più tornato in Ucraina dopo un viaggio a Londra per partecipare a una conferenza sulla medicina. Il filmato prosegue sostenendo che, in base alle informazioni raccolte dal sito investigativo Bellingcat, ilsi sarebbe recato in un centro per migranti ucraini a Parigi e avrebbe riin. Si tratta di una, diffusa in origine da siti e canali Telegram di propaganda russa. L’informazione secondo cui un presuntodiavrebbeinè priva di qualsiasi riscontro. L’emittente britannica non ha mai diffuso in nessuno dei suoi canali un simile video.