Keane non esclude il licenziamento di Ten Hag a ottobre o novembre

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-07-31 12:58:29 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Roynon ha escluso che Erik ten Hag possa essere licenziato dal Manchester United in “” e ha minimizzato l’importanza del nuovo contratto dell’olandese. Il Ten Hag ha superato una revisione interna da parte dei nuovi proprietari di minoranza Ineos, che hanno valutato tutti gli aspetti del club alla fine della stagione e gli è stata concessa un’estensione di 12 mesi per un accordo che sarebbe scaduto alla fine della prossima stagione. Lo United si è classificato ottavo in Premier League nel 2023-24, ma ha concluso la stagione in bellezza sconfiggendo il Manchester City e vincendo la FA Cup.sostiene che è stato giusto estendere il contratto di Ten Hag, ma ritiene che lo United debba partire col piede giusto per evitare speculazioni sul suo ritorno come titolare.