Juve Chiesa e il rischio parametro zero | Inter in agguato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Torino, 1 agosto 2024 – Intrigo Federico. Non si sblocca Teun Koopmeiners. Giorni di lavoro intenso per Cristiano Giuntoli e la sua rifondazione. Laa caccia degli ultimi colpi, cercando di piazzare altri esuberi, ma ildi unper Federicoinizia a concretizzarsi. Il numero sette è in uscita, non rientra nei piani di Motta che ha altre idee e avrebbe lavorato più volentieri su Matias Soulè, ma la differenza è che per l’argentino una offerta sufficiente per fare cassa è arrivata, per Federico no, data la scadenza contrattuale tra un anno. Nel 2025 è libero ae per i clubessati non avrebbe senso investire ora potendolo prendere senza costi tra un anno. E allora sorge un problema in casa: la convivenza con Federico. L’altro grosso problema è Teun Koopmeiners: l’Atalanta non fa sconti.