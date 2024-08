Imane Khelif non è una boxeur trans Sfatiamo una bufala | Vladimir Luxuria dice la sua sull’atleta delle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Non fatevi prendere per i fondelli, sono tutte fake news. Non è unauna”. Ha esordito cosìnel suo ultimo video postato sul suo profilo Instagram. Questo, poco meno di 24 ore prima del match di boxe, valido per gli ottavi di finale, tra l’algerinae l’azzurra Angela Carini. Una sfida che si è svolta regolarmente, ma che è durata solo 46 secondi, perché l’atleta italiana ha scelto di ritirarsi. “Voglio fare questo video per dirvi di non farvi prendere per i fondelli. Non fatevi prendere in giro. Sta circolando questa. Ci ero cascata anch’io all’inizio. Poi ho studiato bene il caso.