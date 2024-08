Il Loreto ufficializza Ceccarelli Fu coach dell’anno a Montegranaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ora è ufficiale. Il nuovo allenatore dell’Italserviceper la stagione 2024/25 saràGabriele(foto). Riminese, profilo giovane, classe 1986, ma già esperto,comincia la sua avventura da capo-allenatore a, nel 2016-2017, vincendo il campionato di Serie B unica e poi guidandol’anno seguente in Serie A2. Nell’annata trionfale in B, viene elettodella categoria. Seguiranno due anni, sempre in A2, con Piacenza; una stagione in C a Santarcangelo e altre due annate con Rieti in B e in A2: "La possibilità di arrivare qui è nata dal rapporto che ho con il direttore Federico Ligi, ci conosciamo da anni - racconta -. Ringrazio lui e il presidente Pizza per la fiducia e per questa occasione".