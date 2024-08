I canyon dell’Enza? Colpa delle escavazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024)nell’Enza in pianura e frane in Appennino, il geologo Alberto Iotti afferma che la situazione è reversibile "ma sono necessari importanti investimenti di lungo termine ed una visione di strategica bacino. Anche alla luce dei cambiamenti climatici, servono opere dinamiche e leggere. La diga non serve per laminare le piene (per quello ci sono le casse d’espansione di Montecchio) né per controllare i processi erosivi. Rispetto all’approvvigionamento idrico, non sono pregiudizialmente contro la diga ma prima è stata prescritta una serie di azioni di breve e medio periodo". Iotti a metà anni ’80 lavorò con lo Studio D’Apollonia nell’ambito della Valutazione di impatto ambientale del progetto di diga "Marcello", occupandosi del dissesto idrogeologico.