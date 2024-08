Harris | ' Da Trump sempre lo stesso show Usa meritano di meglio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Gli americanidi" di Donald: "la nostra battaglia è per il futuro e per la libertà". Lo ha detto Kamalariferendosi alle parole dell'ex presidente americano, secondo il quale la vicepresidente "era indiana e poi è diventata nera". "Questo pomeriggio abbiamo sentitoed èlovecchio spettacolo di divisione e mancanza di rispetto": gli americani hanno bisogno di "un leader che dice la verità, che non risponde con ostilità e rabbia ai fatti e che capisce che le differenze non ci dividono", ha affermato la. "Siamo di fronte a una scelta fra due visioni diverse per il paese. Una guarda al futuro, l'altra al passato. E noi ci battiamo per il futuro. Ma ci sono coloro che cercano di portarci indietro: avete visto al loro agenda, si chiama Project 2025 ed eliminerebbe il dipartimento dell'istruzione.