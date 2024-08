Forlì l’annuncio inaspettato in pubblico del sindaco Gian Luca Zattini sulla sua malattia | Ho un ospite indesiderato…

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) Durante la cerimonia di presentazione di due nuove Camere Gamma e di una risonanza magnetica nucleare all’ospedale Morgagni-Pierantoni di, ildella cittàha fatto una dichiarazione inaspettata. «Sono qui in duplice veste, da un lato quella di, con la soddisfazione per un ospedale che è un eccellenza non solo per la città, ma anche per la regione e la nazione, dall’altro perché ho unindesiderato». Senza ulteriori dettaglinatura di questo «»,ha spiegato che presto visiterà la nuova risonanza magnetica non come primo cittadino, bensì come paziente. Per poi manifestare tutta la sua gratitudine per la possibilità di affrontare il suo problema di salute in un luogo all’avanguardia, con il supporto delle migliori tecnologie e professionisti.