E il caso del bacio con il Ministro dello Sport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un momento virale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, un gesto apparentemente insolito e intimo tra il presidente francese Emmanuel Macron e ildella Gioventù,e dei Giochi olimpici e paralimpici, Amélie Oudéa-Castéra, ha catturato l’attenzione del mondo. L’incidente, inizialmente evidenziato dalla rivista francese Madame Figaro come uno “étrange baiser” (strano), è stato rapidamente etichettato come un “curioso” dai giornali anglofoni. Lo scatto virale Nella fotografia ampiamente diffusa, Macron è visto sporgersi in avanti nell’autorità della tribuna per salutare Oudéa-Castéra. Il, in una mossa inaspettata, circonda la testa di Macron con la mano destra per dargli il consuetosulla guancia.