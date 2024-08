Domenica arriva De Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Prosegue la Festa dell’Unità di Borgo Sisa che vedrà salire sul palco,alle ore 20, il candidato alle regionali, Michele de. A precedere il sindaco di Ravenna al campo sportivo di via Sisa, dove si tiene la 43ª edizione della Festa, domani sera è atteso il senatore Antonio Misiani, responsabile economia, finanza, impresa e infrastrutture della segreteria nazionale del Pd per un focus dal titolo ‘Prospettive dell’economia europea, lo Spacca Italia che fa arretrare il paese’.il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna sarà accompagnato dai segretari dem forlivese e ravennate Gessica Allegni e Alessandro Barattoni. Alla Festa sarà inoltre possibile firmare per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata e per il progetto di legge sul salario minimo.