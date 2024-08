Daily Crown | Carlo e Harry sempre più distanti il re non risponde a telefonate del figlio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Londra, 1 ago. (Adnkronos) - Il desiderio del principedi proteggere la moglie e i figli ha aggravato il suo allontanamento da. Nonostante un incontro tra padre ea febbraio, in seguito alla diagnosi di cancro del re, la loro comunicazione da allora è più che peggiorata. Fonti vicine al principe hanno riferito a People che il sovrano nonpiù alle chiamate e alle lettere del. "Si rende 'non disponibile' - afferma un amico di- Le sue chiamate rimangono senza risposta. Ha provato a contattare il re per la sua salute, ma anche a quellenon".