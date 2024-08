Covid fate attenzione | con il caldo aumentano i rischi per il cuore

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel periodo postche stiamo vivendo, dobbiamo fare moltaal: possono aumentare iper ilIn un periodo in cui la salute degli italiani è messa a dura prova, emerge una nuova preoccupazione legata all’interazione tra le alte temperature estive e il-19. Bruno Trimarco, docente emerito di Cardiologia all’università Federico II di Napoli, mette in guardia suiche questa combinazione può comportare per i più fragili. Ile il-19 portano molti-Ansa-Notizie.comIlestremo e il-19 rappresentano una minaccia soprattutto per le persone considerate più vulnerabili: anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. Questi individui sono esposti a maggioricardiovascolari quando le temperature si alzano notevolmente.