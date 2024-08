Confindustria Alto Milanese nel secondo trimestre meno investimenti I settori più dinamici meccanico e chimico-plastico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Legnano (Milano), 1 agosto 2024 - Ildell'anno ha visto una stabilizzazione dell'attività produttiva nell', con differenze significative tra ie anche tra aziende dello stesso comparto. Circa il 44% delle imprese ha registrato una produzione stabile, il 35% ha visto un aumento, mentre il 21% ha riscontrato una flessione. Ipiùsono stati quelli. Alcuni indicatori congiunturali, come il fatturato, hanno registrato lievi incrementi, mentre altri, come il portafoglio ordini, in particolare le commesse interne, hanno mostrato un calo. La debole fiducia nei mercati e le tensioni internazionali hanno frenato la dinamica congiunturale complessiva. L'alta inflazione nell'Eurozona rallenta la discesa dei tassi e il timido taglio della BCE non ha ancora prodotto effetti significativi per famiglie e imprese.