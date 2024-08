Cannabis light stretta del governo L’allarme | Danni alla filiera italiana a rischio 11mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Polemica dopo ladelsullache, di fatto, viene equiparata a quella con thc. Nella seduta fiume di questa notte delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera è stato infatti approvato l'emendamento al ddl sicurezza che equipara laa quella con il principio attivo.Una polemica non solo politica ma che potrebbe avere pesanti ripercussioni sull’economia. Tra i primi a lanciareper gli effetti sull’occupazione il segretario di Più Europa Riccardo Magi: “Duro colpo al settore che vede migliaia di occupati e unacompletamente". "IlMeloni in predafuria ideologica, cancella unatuttadi”. Mentre il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini parla di "Una grave sconfitta per la libera impresa in Italia.