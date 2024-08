Caldo estremo come cambia il lavoro in fabbrica | orari ridotti e non solo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le ondate di calore stanno condizionando il mondo delin maniera netta. Le imprese italiane, infatti, stanno sempre più attuando dei provvedimenti per migliorare le condizioni dei dipendenti. Interventi chiave sul fronte welfare ma anche improntati alla tutela della produzione. Si evitano così delle interruzioni gravose sul bilancio. In cima alla lista, in questo particolare ambito, troviamo Reggio Emilia. Industria erecord Cosa accade all’interno delle imprese quando ilrende la vita dei dipendenti un vero inferno? Generalmente le aziende più attente, cosìquelle che prevedono lavori ad alte temperature, rimodulano gli. Il programma muta per non interrompere la produzione, garantendo agli addetti di lavorare nelle ore più fresche. Questo è però soltanto un tipo di intervento. A seconda dei casi, si riducono i turni, oltre a rimodularli.