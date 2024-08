Brescia batte Genoa 2-0 | Tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sconfitta per ilnella sua quarta amichevole precampionato. I ragazzi di Gilardino perdono per 2-0 contro ildi Maran nel match giocato tra le mura del Rigamonti, impianto casalingo dei lombardi. Reti di Moncini al 38? e di Borrelli su rigore al 68?. Da segnalare il grave infortunio nel finale di partita occorso al difensore del, Alan Matturro, uscito in barella molto dolorante. Primo tempo dai ritmi molto blandi con poche sorprese e poca azione. Questo magro di colpi di scena si interrompe con un fulmine a ciel sereno: contropiede di Dickmann che serve Moncini in mezzo all’area, tap in e rete dell’1-0. Nel secondo tempo ilsi fa sotto e prova a recuperare lo svantaggio, prima con Vitinha, poi con Messias, ma senza successo. Al minuto 68? viene asun rigore al, trasformato poi da Borrelli.