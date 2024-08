Bmx racing calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 1 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo le gare di freestyle, dacominciano quella nella categoria. Proseguono dunque le prove della BMX allediedci sarà anche un po’ di Italia. Infatti toccherà a Pietro Bertagnoli, che proverà a stupire in una gara che non lo vede sicuramente tra i favoriti. L’azzurro è stato il migliore della nazionale italiana nei due grandi appuntamenti di quest’anno: i Mondiali di Rock Hill e, soprattutto, gli Europei di Verona, dove grazie al suo spettacolare quinto posto si è meritato la convocazione. L’obiettivo realistico è quello di passare almeno il primo turno. Le gare della bmx saranno disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.