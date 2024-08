Battlestar Galactica | il reboot della serie cult fantascientifica è stato ufficialmente accantonato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da tempo era in fase di sviluppo un, che però non ha mai raggiunto l'approvazione dello studio Secondo quanto riportato da Variety, ildi, di cui si parla da tempo, non è più in fase di sviluppo presso la piattaforma Peacock. Il progetto eraannunciato per la prima volta nel 2019, prima del lancio ufficiale di Peacock, come parteprogrammazione iniziale dello streamer. Tuttavia, non è maiformalmente ordinato comee da allora è rimasto in fase di sviluppo. Non sono mai emersi dettagli precisi sulla storia, ma pare che lo show sarebbeambientato nella stessa continuitydel 2003. Ilera un progetto