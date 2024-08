Aeronautica Militare il fascino dell’italian lifestyle

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Era il lontano secondo dopoguerra quando Cristiano Sperotto a Thiene in provincia di Vicenza fondò la sua azienda in un piccolo laboratorio sartoriale la “Cristiano di Thiene”, saranno gli anni 60 a rendere questa società un punto di riferimento per la produzione di pelletteria e abbigliamento di alto livello, negli anni avvenire nella compagine societaria entreranno anche i figli di Cristiano che porteranno nuova linfa creativa e una grande spinta innovativa, portando l’azienda ad essere una S.p.A.