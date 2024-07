Volley Alessia Orro verso Italia-Olanda | Basta vedere l’esordio con la Turchia | dobbiamo stare attente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Giornata di vigilia per l’, che domani (giovedì 1° agosto, ore 17.00) che affronterà l’nella seconda partita del torneo difemminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale, reduce dal successo contro la Repubblica Dominicana per 3-1, inseguirà un successo cruciale in ottica qualificazione ai quarti di finale. Si preannnuncia una sfida molto intensa contro una squadra che ha trascinato laal tie-break e che ha i mezzi per impensierire le ragazze del CT Julio Velasco.ha parlata attrai canali federali: “Disputare un’Olimpiade ti regala sempre grandi emozioni, per me si tratta della terza e la sto vivendo diversamente dalle altre. Diciamo che in ogni Olimpiade ho provato delle sensazioni differenti. La prima quella di Rio de Janeiro era tutta una novità e si avvertiva allo stesso tempo tanta tensione ed emozione.