Un nuovo studio rileva che tra i produttori del settore life science le sfide legate alla forza lavoro superano le preoccupazioni per la crescita economica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L'indagine globale mette in luce le principalirelative, le priorità strategiche in evoluzione e le aree chiave di investimento tecnologico per idelBRUXELLES, 31 luglio 2024 /PRNewswire/Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, oggi ha annunciato i risultati del nonoannuale "State of Smart Manufacturing Report:s Edition. Loglobale comprende le risposte di 111 leader di aziende produttrici nel compartodi 15 dei principali paesi. Il rapporto di quest'anno evidenzia l'evoluzione del, ponendo l'accento sullo sfruttamento delle tecnologie emergenti per ridurre al minimo i rischi, gestire le supply chain e aumentare il potenziale della