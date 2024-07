Tutti pronti a riformare la Rai ma solo a parole

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Asonola Rai. O meglio, per dirla con la parola più in voga in queste ore, sono“laici”. Ma poi nei fatti nessuno vuole mollare il colpo e, soprattutto nella maggioranza, continuano a combattere all’arma bianca per una poltrona ai piani alti di viale Mazzini. Giorgia “Sulla riforma Rai sono assolutamente laica” Nella notte aveva parlato la premier: “Confermo di non avere bisogno di una Telemeloni”, ha detto Giorgia, definendosi “assolutamente laica” rispetto a una possibile riforma della Rai (richiesta a gran voce dall’Europa). Poche ore dopo ha ribattuto Matteo Salvini: “Sono ‘laico’ anch’io, come la Meloni”. Una congrega di laici, insomma.