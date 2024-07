Tennis Jannik Sinner annuncia il suo ritorno in campo e si prepara per Montreal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è pronto per ilin. Dopo aver dovuto, suo malgrado, saltare i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il numero 1 al mondo hato per mezzo dei suoi canali social che il peggio è stato ufficialmente messo alle spalle e il suo rientro nel circuito è solamente questione di ore. Nel cuore della notte italiana, infatti, ilta altoatesino ha scritto sui suoi sociale la seguente frase: “È bello ricominciare a colpire e non vedo l’ora di ripartire da qui”. Dopo la tonsillite che lo ha colpito dopo il torneo di Wimbledon, quindi, il nostro portacolori è pronto per tornare a fare sul serio in vista della trasferta sul cemento nord-americano che lo condurrà fino gli US Open. Tra tornei prestigiosi e volontà di mantenere la prima posizione nel ranking, il mese di agosto disarà davvero rovente.