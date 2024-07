Sindaco in odore di mafia Bufera a Lucca per il videocollegamento con il foreign-fighter latitante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Incendiario, come il clima di questi giorni: il consiglio comunale andato in scena lunedì sera è stato tra i più movimentati, e probabilmente non privo di conseguenze, degli ultimi tempi. A far scoppiare la bagarre, la risposta delPardini a una interrogazione del consigliere di opposizione Daniele Bianucci che chiedeva chiarimenti circa la presenza, nelle scorse settimane, di esponenti dell’amministrazione comunale, tra cui l’assessore Fabio Barsanti alla festa per la storia della curva dei tifosi della Lucchese. Durante la serata, senza che peraltro fosse stata annunciata la sua partecipazione, è intervenuto in audio per pochi minuti anche Andrea Palmeri, per tanti anni capo della tifoseria e su cui pende una condanna in contumacia a 5 anni per aver reclutato mercenari nel Donbass.