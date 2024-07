Siccità allarme per colture e allevamenti | Non c’è più tempo servono invasi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Grosseto, 31 luglio 2024 – Il caldo feroce di questi giorni è l’osservato speciale delle associazioni di categoria agricole. Il raccolto dei cereali è quasi terminato ma l’uva, le olive e le coltivazioni di stagione sono in fase di maturazione. Al momento, stando al monitoraggio di Coldiretti, in Toscana non c’è nessun particolare, ma l’attenzione è massima. Gliprincipali sono pieni al 97% grazie soprattutto alle piogge abbondanti dell’inverno e degli ultimi mesi che assicurano oggi le scorte necessarie per garantire l’acqua per uso civile e l’irrigazione dei campi.