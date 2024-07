Roma in fiamme Danni enormi evacuate case e sedi Rai Il sindaco Gualtieri | È partito da un accampamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un vasto incendio si è sviluppato tra Prati e Monte Mario, vicino alla città giudiziaria di Piazzale Clodio e alla sede della Rai. Il rogo ha prodotto una densa colonna di fumo nero visibile da grande distanza. In risposta, il Centro di produzione Rai di via Teulada e ledi via Goiran, via Gomenizza e via Novaro sono state, portando alla sospensione del programma “Estate in diretta”, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Anche i residenti di vari edifici in via Ildebrando Goiran sono stati evacuati in fretta, con molte persone scese in strada insieme ai loro animali domestici. Due automobili sono già bruciate e si teme che altre possano esplodere. “Esplosioni continue. Sembrava un bombardamento”, ha descritto un abitante del luogo.