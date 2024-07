Quando la finale all-around di ginnastica artistica con Biles Esposito e D’Amato? Programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Manilae Alicehanno regalato meraviglie nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024, facendo incetta di ammissioni alle finali di specialità: due per la campana (trave e corpo libero) e addirittura tre per la genovese (parallele asimmetriche, trave, corpo libero). Le due azzurre saranno protagoniste anche nell’atto conclusivo del concorso generale individuale, che andrà in scena giovedì 1° agosto (ore 18.15). Le nostre portacolori parteciperanno all’atto conclusivo che incoronerà la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero la ginnasta più completa sui quattro attrezzi. Simonepartirà con i favori del pronostico, ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per distinguersi dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre. Le altre favorite sono la statunitense Sunisa Lee, la brasiliana Rebeca Andrade, l’algerina Kayla Nemour.