Rugby Quesada Ha vinto la squadra più forte Ma Sudafrica poco rispettoso

Il tour sudafricano dell’Italia del rugby si conclude con un’amara sconfitta, un 45-0 pesante e inaspettato. Nonostante l’azzurro fosse in vantaggio numerico per quasi tutto il match, i nostri hanno faticato a trovare ritmo e incisività contro una squadra dal grande temperamento. Gonzalo Quesada, parlando dopo il match, ha ammesso la superiorità degli Springboks, evidenziando come questa vittoria sia stata meritata ma anche un’opportunità di crescita per il team azzurro.

Ha chiuso nel peggiore dei modi il suo tour nell’Africa del Sud l’Italia del rugby, con un pesante 45-0 subito a Port Elizabeth contro il Sudafrica. Un ko netto, meritato, con gli azzurri in superiorità numerica per quasi tutto il match, ma mai capaci di entrare realmente in partita. Uno zero nel tabellino che fa male. Ecco le parole di Gonzalo Quesada dopo il match. “Oggi ha vinto la squadra più forte sul campo” ha esordito Gonzalo Quesada che non nasconde la netta superiorità del Sudafrica. “Hanno preparato la partita per dominarci. Settimana scorsa li abbiamo un po’ sorpresi per la pressione che abbiamo messo in campo e nella ripresa la capacità di proporre qualche iniziativa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Quesada “Ha vinto la squadra più forte. Ma Sudafrica poco rispettoso”

In questa notizia si parla di: quesada - sudafrica - rugby - squadra

Di fronte al Sudafrica un’Italia incerottata: 7 infortunati. Quesada: “Affronteremo una tempesta" - Di fronte al Sudafrica, un’Italia incerottata con ben 7 infortunati si prepara a sfidare una vera e propria tempesta.

Nello spiegare le scelte verso il #SummerTour 2025 (tre match, contro la Namibia il 27 giugno e contro il Sudafrica il 5 e il 12 luglio) il capo allenatore di #Italrugby Gonzalo #Quesada è partito da due temi principali che riguardano la lista dei convocati: la deci Vai su Facebook

Rugby, Quesada “Ha vinto la squadra più forte. Ma Sudafrica poco rispettoso”; LIVE! Sudafrica-Italia: altro test per la squadra di Quesada; Italia: Gonzalo Quesada presenta il secondo atto di Sudafrica-Italia.

Il Sudafrica in inferiorità numerica non ha pietà dell’Italrugby - 0 l'Italia nell'ultimo impegno degli azzurri nelle Summer Series. Da sportal.it

Piccola Italia, che disastro: il Sudafrica la distrugge 45-0 anche in 14 per oltre un'ora - A Port Elizabeth gli Springboks senza problemi con gli Azzurri: rosso a Wiese al 21', ma è dominio dei campioni del mondo. gazzetta.it scrive