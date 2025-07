Soap opera veterani svelano come i loro coniugi li hanno spinti a lanciare un podcast

trasforma la passione per le soap in storie condivise, offrendo agli appassionati un viaggio tra retroscena, curiosità e aneddoti esclusivi. La collaborazione tra veterani del settore promette di rivoluzionare il modo di vivere e amare le soap operas, creando un ponte tra passato e presente. Questo nuovo format si preannuncia come un must per tutti gli amanti delle soap, pronti a scoprire i segreti dietro le quinte e le storie mai raccontate.

la collaborazione tra soap star: un nuovo podcast dedicato alle soap operas. Un progetto innovativo nel mondo delle soap opera nasce dall’iniziativa di due figure di spicco del settore, Greg Rikaart e Rebecca Budig. Entrambi noti per le loro lunghe carriere in produzioni come The Young and the Restless e The Bold and the Beautiful, hanno deciso di unire le proprie esperienze per creare un podcast originale e coinvolgente. Questo nuovo format mira a offrire uno sguardo autentico dietro le quinte del mondo delle soap, valorizzando il lavoro degli attori e approfondendo aspetti spesso trascurati dal pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Soap opera veterani svelano come i loro coniugi li hanno spinti a lanciare un podcast

