Patteggiò la condanna per molestie alle studentesse | Di Vella vince il bando come professore associato a Bari ma il rettore frena

Un precedente inquietante si intreccia con una carriera che sembra continuare a sfidare le aspettative. Giancarlo Di Vella, ex direttore di scuola di medicina legale, ha patteggiato per accuse di molestie e violenza sessuale, ma ciò non gli ha impedito di ottenere il ruolo di professore associato a Bari. Tuttavia, il rettore frena: la sua nomina solleva dubbi etici e professionali, alimentando un acceso dibattito sulla giustizia e l'integrità accademica.

L'ex direttore della scuola di specializzazione di medicina legale di Torino, Giancarlo Di Vella, dopo aver patteggiato una condanna a un anno e undici mesi a fronte delle accuse di molestie e violenza sessuale - in forma lieve -, ha vinto il posto da professore associato di medicina legale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: associato - vella - patteggiò - condanna

Di Vella ha infatti vinto, come unico candidato, il posto di professore associato di medicina legale presso l'università privata Lum Vai su Facebook