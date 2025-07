Como turista muore in uno scontro tra barche | è stata falciata da un’elica

Tragedia sul lago di Como: una turista olandese di 33 anni perde la vita dopo uno scontro tra barche che l'ha centrata con un'elica. Trasferita d'urgenza al Sant'Anna di San Fermo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un uomo è stato invece ricoverato con ferite non gravi. Un incidente che scuote profondamente la comunità locale, lasciando tutti in uno stato di shock e di riflessione sulla sicurezza in acqua.

La 33enne olandese è stata trasferita d'urgenza al Sant'Anna di San Fermo di Battaglia a Como, ma dopo il suo ricovero ne è stato constatato il decesso. Anche un uomo è stato soccorso a causa delle ferite riportate nell'incidente, ma le sue condizioni non appaiono gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Como, turista muore in uno scontro tra barche: è stata falciata da un’elica

In questa notizia si parla di: como - stata - turista - muore

L’isola Viscontea sul lago di Como è stata venduta: potrebbe diventare un resort turistico o un ristorante di lusso - L'isola Viscontea, affascinante per il suo fascino senza tempo e la sua esclusivitĂ , ha recentemente cambiato proprietario, alimentando speculazioni su un suo possibile nuovo destino.

Litiga con la fidanzata, poi precipita da Via dell'Amore: muore turista di 26 anni. Il litigio ripreso dalle telecamere di un bar >> https://buff.ly/i1fKmZq Vai su Facebook

Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni; Scontro tra barche sul lago di Como, turista cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: Julina de Lannoy mo; Julina De Lannoy muore nello scontro tra barche sul lago di Como: uccisa dall'elica, aveva 32 anni, era in vac.

Scontro tra imbarcazioni sul lago di Como, muore turista olandese - A quanto si apprende, l'incidente, avvenuto oggi poco prima delle 16, è stato causato dallo scontro tra ... Lo riporta msn.com

Scontro tra barche sul lago di Como, turista cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: Julina de Lannoy morta a 33 anni - Una turista di nazionalità olandese di 32 anni, Julina de Lannoy, è morta sabato pomeriggio all'ospedale Sant'Anna di San Fermo ... Da msn.com