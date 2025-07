Serturini Inter Women protagonista con la Nazionale agli Europei | Gruppo importante ora bisogna proseguire il sogno

L'esordio di Serturini con l'Inter Women e la Nazionale agli Europei 2025 segna un momento storico ricco di emozioni e speranze. La giocatrice, protagonista assoluta, sottolinea come il gruppo sia forte e motivato: «Ora bisogna proseguire il sogno». Con l’Italia femminile che ha già fatto sognare i tifosi, il cammino verso la vetta continua, alimentato dalla passione e dal talento di queste splendide sportive. Il futuro si scrive ancora più bello.

Serturini Inter Women, esordio da protagonista con la Nazionale agli Europei: «Gruppo importante, ora bisogna proseguire il sogno». L' Italia femminile sta vivendo un sogno ai Campionati Europei 2025, dopo aver conquistato l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà la Norvegia il 16 luglio, nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Spagna, grazie al successo contro il Belgio e il pareggio contro il Portogallo che le hanno permesso di conquistare 4 punti e chiudere al secondo posto il girone. A parlare del cammino delle azzurre è Annamaria Serturini, esterno dell ' Inter Women, che si è espressa con entusiasmo sui risultati finora ottenuti e sull'importanza di continuare a sognare.

