Dazi Usa colpo mortale al made in Italy | Rischiamo 35 miliardi l’anno Allarme di Coldiretti e Confindustria

I dazi annunciati dal presidente Donald Trump sono solo una lettera, per ora. Ma per l’Italia quella missiva firmata a Washington rischia di trasformarsi in una condanna scritta nero su bianco: 30% di tariffe su tutti i prodotti europei, con effetti potenzialmente devastanti per l’economia reale. Soprattutto per chi vive di export, per chi ogni giorno produce e lavora nelle filiere che hanno reso grande il made in Italy nel mondo. Coldiretti parla senza mezzi termini di un “ colpo mortale ”. La stima è netta: oltre 2,3 miliardi di euro potrebbero andare in fumo tra mancate esportazioni e contraccolpi interni, con un danno diretto ai produttori e uno indiretto alle famiglie americane, che si troverebbero a pagare molto di più – o a rinunciare – ai prodotti italiani autentici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it