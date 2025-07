L’Ue vuole aumentare di un euro il costo delle sigarette I tabaccai | Un favore al contrabbando

L’Unione Europea si appresta a introdurre una stretta fiscale senza precedenti sul settore del tabacco, con aumenti delle accise che superano il 1.000% e nuove tasse su sigarette elettroniche e tabacco. Una decisione che ha scatenato reazioni contrastanti, tra opposizioni di molti Stati e le proteste dei tabaccai, pronti a difendere il proprio lavoro e i propri clienti. Ma quali sono le vere implicazioni di queste misure?

L'Ue vuole aumentare il costo delle sigarette. Mediamente di un euro a pacchetto. Una decisione, quella di Bruxelles, che vede praticamente tutti gli Stati schierati contro e che fa registrare anche la dura nota della federazione dei tabaccai. La decisione Ue sulle sigarette. L' Unione Europea prepara una stretta fiscale senza precedenti sul tabacco. Accise in aumento fino a oltre il 1.000%, nuove tasse su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, ma anche una valanga di misure parallele per finanziare il prossimo bilancio Ue. L'obiettivo: aumentare le risorse proprie e frenare il consumo di prodotti nocivi.

