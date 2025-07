Che differenza di minuti giocati e km corsi tra Sinner e Alcaraz | i numeri verso la finale di Wimbledon

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a scrivere una nuova pagina di storia a Wimbledon 2025, ma come si confrontano nei dettagli delle loro performance? Analizziamo i minuti giocati e i chilometri percorsi da entrambi nei tornei principali, dati che rivelano non solo la loro resistenza fisica ma anche la strategia sul campo. Scopriamo insieme le differenze chiave tra il talento italiano e la stella spagnola, pronti a supportare il nostro campione verso la gloria.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio alle ore 17.00 italiane. Il numero 1 del mondo aveva incominciato la propria avventura sui sacri prati travolgendo nell’ordine Luca Nardi, l’australiano Aleksandar Vukic e lo spagnolo Pedro Martinez con dei perentori 3-0, poi si è trovato sotto per 0-2 con Grigor Dimitrov prima che il bulgaro si infortunasse e ritirasse, successivamente ha annichilito lo statunitense Ben Shelton e il serbo Novak Djokovic con dei nitidi 3-0 giocando con un tutore al gomito destro. Il numero 2 del mondo ha sudato sette camicie per spuntarla contro Fabio Fognini al quinto set, successivamente non ha avuto problemi con il britannico Oliver Tarvet (3-0), ma ha poi concesso un set al tedesco Jan-Lennard Struff e al russo Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Che differenza di minuti giocati e km corsi tra Sinner e Alcaraz: i numeri verso la finale di Wimbledon

