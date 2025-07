Moto gp Germania | favoriti e strategie al Sachsering

Il Sachsenring si prepara ad accogliere un'altra tappa emozionante del MotoGP 2025, con Marc Marquez ancora protagonista indiscusso. La sua abilitĂ nel dominare le qualifiche e le gare in rimonta sta sorprendendo e alimentando le speranze dei fan. Ma quali sono i favoriti e le strategie da tenere d'occhio per questa sfida? Scopriamo insieme le dinamiche di un Gran Premio che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia.

Sachsenring, 12 luglio 2025 – Ancora Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Sabato perfetto per il pilota Ducati con la pole in qualifica e la vittoria in rimonta in Sprint Race. Imbattibile lo spagnolo, anche quando sbaglia (errore al primo giro), perchĂ© quando accende le marce alte dĂ quattro decimi a tutti. L’unico a scendere sotto il muro dell’1’29” in Sprint Race è stato lui e al venerdì, sull’asciutto, era stato velocissimo sul passo gara. Non c’è storia. Per il resto, bene Bezzecchi, Di Giannantonio e Quartararo, nell’abisso Pecco Bagnaia, alle prese con i soliti problemi sulla Gp 25.  Le prove del venerdì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp Germania: favoriti e strategie al Sachsering

IT'S RACE WEEK!! GP di Germania 2025 Questo weekend si corre al Sachsenring, uno dei circuiti più tecnici e particolari della stagione. Ecco tutto quello che devi sapere: tracciato, favoriti, dati e sorprese. Il circuito – Lunghezza: 3.671 m – Curve: 13 a s Vai su X

