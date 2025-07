EA sospende i finanziamenti ad un sito legato a Need for Speed tutte le attenzioni sono su Battlefield 6?

Electronic Arts mette temporaneamente in pausa il supporto a Need for Speed, concentrando tutte le energie su Battlefield 6. La decisione ha sorpreso fan e addetti ai lavori, lasciando il futuro della celebre serie automobilistica in sospeso. Con la chiusura di Speedhunters.com, il legame tra EA e il mondo delle corse sembra momentaneamente interrotto. Tuttavia, restiamo in attesa di novità: cosa riserverà il futuro per gli appassionati di racing?

Electronic Arts sembra aver deciso di mettere momentaneamente da parte Need for Speed, una delle sue serie storiche più amate, per concentrare le proprie risorse su Battlefield 6. La notizia sta facendo il giro del web dopo che Matthew Everingham, storico collaboratore di Speedhunters.com — sito da sempre legato al franchise automobilistico — ha confermato la fine del supporto economico da parte di EA. Il sito è stato infatti chiuso, e la decisione appare direttamente collegata allo stop imposto alla serie racing. A rafforzare questa interpretazione ci sono le dichiarazioni dello stesso team Criterion, attualmente incaricato dello sviluppo del nuovo Battlefield. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - EA sospende i finanziamenti ad un sito legato a Need for Speed, tutte le attenzioni sono su Battlefield 6?

