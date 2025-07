Vlahovic-Juve la resa dei conti | le 4 ipotesi per uscire dalla gabbia del contratto E il Milan

Dopo i no a Fenerbahçe e alle offerte dall’Arabia Saudita, la Juventus e Vlahovic si trovano di fronte a una scelta cruciale. Ma ora il Milan entra in scena, offrendo una possibile via d’uscita: il club rossonero potrebbe mettere sul piatto un compromesso per coprire metà dello stipendio, aprendo nuovi scenari e riaccendendo le speranze di un futuro diverso. È il momento della resa dei conti, e le ipotesi sono quattro: scopriamole insieme.

Dopo i no a Fenerbahce e a qualsiasi approccio dall'Arabia Saudita, è sul fronte rossonero che è emerso qualcosa e il club rossonero potrebbe esporsi al massimo per coprire la metà dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic-Juve, la resa dei conti: le 4 ipotesi per uscire dalla gabbia del contratto. E il Milan...

