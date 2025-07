Infermiere arrestato per omicidio | trovate tracce di farmaco letale nel corpo di un paziente

Un nuovo episodio scuote il sistema sanitario italiano: un infermiere è stato arrestato per omicidio, dopo aver trovato tracce di farmaco letale nel corpo di un paziente. La vicenda, nata da un sospetto sulla corretta gestione clinica, solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza nelle corsie ospedaliere e sulla fiducia riposta nel personale sanitario. Questa tragica storia ci invita a riflettere sull’importanza di controlli rigorosi e trasparenza.

