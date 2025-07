Un suo sguardo dava energia a tutti | il ricordo di Federico morto dopo l' incidente a Montedoro

Il suo sguardo contagioso e la sua energia rimarranno impressi nei cuori di chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Federico Rossi, il 47enne triestino scomparso dopo l’incidente a Montedoro, era molto più di un semplice volto noto: era un simbolo di forza e passione, sia nella vita che sul campo. La memoria di Federico continuerà a vivere, ispirando tutti noi a valorizzare ogni attimo con entusiasmo.

Si chiamava Federico Rossi il 47enne triestino morto in ospedale dopo l'incidente avvenuto il 26 giugno nei pressi della galleria Montedoro. Gestiva un bar in via Foscolo e precedentemente aveva lavorato alla Wartsila, ma era noto in città come eccellente giocatore di football americano.