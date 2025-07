Usa un morto per peste in Arizona | non succedeva dal 2007 L’Iss | Non esiste vaccino fondamentale riconosce i sintomi

Dopo quasi vent’anni, l’Arizona si confronta nuovamente con un decesso legato alla peste, precisamente per peste polmonare, un avvenimento che riaccende l’allarme sulla sua potenziale minaccia. La mancanza di un vaccino specifico rende ancora più cruciale riconoscere i sintomi tempestivamente. La recente morte nella Contea di Coconino sottolinea l’importanza di una sorveglianza attenta e di una consapevolezza diffusa. È fondamentale rimanere informati per prevenire future tragedie.

A quasi vent’anni dall’ultimo caso, l’Arizona si ritrova a fare i conti con un decesso per peste, nel caso specifico per peste polmonare. Il caso si è verificato nella Contea di Coconino e a darne notizia sono state le autorità sanitarie locali. Secondo il dipartimento della Salute e servizi umani della Contea, l’ultima morte per peste risaliva al 2007, ma in quel caso la persona contagiata aveva avuto un’interazione con un animale morto e infettato dalla malattia. Un morto per peste in Arizona: non succedeva dal 2007. Secondo quanto riferito dai Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), ogni anno negli Stati Uniti vengono segnalati in media sette casi di peste umana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it